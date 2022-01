BELLINZONA - Oggi in Ticino i nuovi casi di Covid sono 1'262. Non si registrano fortunatamente decessi.

I totali sono dunque al momento di 90'892 positivi accertati da inizio pandemia, con 1'094 morti.

In ospedale ci sono 166 persone, un numero invariato rispetto a ieri. In cure intense ci sono invece 15 persone, purtroppo nelle ultime 24 ore per un ulteriore paziente è stato necessario il ricovero nella terapia intensiva.