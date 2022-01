BERNA - In Svizzera i positivi che si trovano in isolamento sono 135’948, mentre 69’342 loro contatti stretti sono in quarantena.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 114’257 test con 39’769 positivi, ovvero il 34,8% (tasso in salita rispetto al 34,1%).

I decessi sono 14, contro i 16 di ieri. In ospedale sono state ricoverate 176 persone, per un totale di 654 pazienti in cure intense (24 ore fa erano 671).

La variante Omicron è responsabile del 94,8% dei casi.