BELLINZONA - Continuano a scendere i ricoverati per Covid in Ticino. Rispetto a ieri se ne contano 18 in meno, passando da 117 a 99, dunque sotto i 100. In due giorni sono diminuiti di oltre 30 unità, di fatto di un quarto. Una settimana fa erano 160.

In cure intense ci sono 11 pazienti, cifra stabile.

Per quanto riguarda i contagi, nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 632.

Si registra anche un decesso, il che porta i totali a 103'821 positivi accertati da inizio pandemia e 1'111 morti.