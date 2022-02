Freedom Day amaro per Cassis: il presidente é positivo al Covid

BERNA - Nel Freedom Day arriva la notizia che il presidente della Confederazione Ignazio Cassis è risultato positivo al coronavirus. Lo fa sapere con un comunicato l'autorità federale. Il ministro ticinese è risultato positivo a un test PCR ieri pomeriggio, poco dopo la conferenza stampa del Consiglio federale che annunciava la fine di gran parte delle restrizioni.

Non appena appreso il risultato, si legge nella nota stampa del Governo, questa mattina Cassis si è messo immediatamente in isolamento. Aveva effettuato il test in vista della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si svolgerà domani e dopo. Fino a domenica, il presidente della Confederazione svolgerà il proprio lavoro da casa e non potrà partecipare agli eventi e alle manifestazioni in agenda, precisa la nota.