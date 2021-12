Noé Ponti testimonial di Splash&Spa Tamaro

In Vetrina

RIVERA - Classe 2001, Noè Ponti ha conquistato uno storico bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nei cento metri delfino. Tutto il Ticino ha acclamato questo giovane campione che ha tutte le carte per tentare nuovi exploit a livello internazionale. E Noè è ora il testimonial di Splash&Spa Tamaro. “Il suo sorriso e la sua spontaneità hanno contagiato tutti durante le ultime Olimpiadi – spiega la direttrice, Anna Celio Cattaneo -. Ecco perché abbiamo scelto questo ragazzo di casa nostra, che accompagneremo e sosterremo durante il suo percorso verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

Molti elementi e principi accomunano il Centro benessere e divertimento di Rivera e il campione ticinese: acqua, divertimento, benessere, serietà, costanza e vicinanza. Su fronti diversi certo, ma con lo stesso entusiasmo.

“Ecco perché siamo molto contenti di poter collaborare con Noè, grande promessa del nuoto mondiale ma tanto vicino a noi, e con lui poter affrontare le prossime bracciate”, aggiunge Anna Celio Cattaneo.

E lui, Noè, che dice di questo partenariato?

“Come nuotatore e amante di tutto quanto ruota attorno all’acqua e alla cura del proprio corpo, sono felice di essere stato scelto da Splash&Spa come testimonial. Lo sono per ciò che il centro di Rivera offre alle famiglie e alla popolazione di ogni età. Sono lusingato e grato alla direzione della struttura per aver deciso di sostenere il mio percorso sportivo fino ai Giochi Olimpici di Parigi”.