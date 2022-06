Lugano, riapre la Lanchetta. Ecco tutte le novità

LUGANO - Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto ad un’importante ristrutturazione del locale, è tornata finalmente La Lanchetta di Lugano, con un nuovo volto ma che rispetta e valorizza la sua identità di sempre, punto di riferimento per molti, sia turisti che abitanti del posto.

Tutti ormai conoscono la storia della Lanchetta, locale situato in riva al lago a Cassarate, diventata famosa per gli aperitivi, in particolare quelli in estate, accompagnati dal tramonto sulla terrazza in riva al lago, e ancora per la musica dal vivo, i cocktail e la classica pinsa, che ha sfondato a Lugano proprio grazie all’arrivo della Lanchetta.

Tutto questo non è cambiato, anzi, abbiamo migliorato i punti di forza già consolidati e aggiunto dettagli che evidenziano la qualità in termini di stile e servizio.

Una delle novità più importanti riguarda il ristorante, caratterizzato da un arredamento particolarmente eclettico e una cucina ricercata, che prende spunto dalla tradizione tramutata in chiave moderna nella combinazione di sapori e tecniche attuali che ci permettono di creare piatti unici. Nulla è stato lasciato al caso, anche la scelta della carta dei vini, variabile per quantità, qualità, profondità delle annate, in linea con gli alti livelli dell’intero locale.

Dal risveglio rigenerante al mattino a una bella sera d’estate i tavoli collocati all’aperto sulla terrazza panoramica vista lago consentono il lusso di un servizio impeccabile, capitanato dal giovane e talentuoso direttore Giuseppe Palmieri. Tutto lo Staff altamente qualificato è stato selezionato con cura e dedizione per far si che i nostri clienti possano essere coccolati e serviti con le giuste attenzioni.

La Lanchetta, quindi, non celebra solo il gusto ma anche un panorama a 360°, con ampi spazi curati in cui ogni angolo regala vibes diverse accompagnate da ottimi drink preparati da barman professionisti.

Che sia per un aperitivo o per festeggiare un evento, la Lanchetta è ora pronta a riaccogliere la sua amata clientela, per guidarla attraverso nuove esperienze e renderle indimenticabili.

Per ulteriori informazioni: www.lalanchettalounge.ch