Adesso è ufficiale: Vettel e la Ferrari divorziano

MARANELLO – La notizia era nell’aria e si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore. Ma adesso è tutto ufficiale: la Ferrari e Sebastian Vettel si separano a partire dalla prossima stagione. Lo ha reso noto la scuderia di Maranello tramite una nota ufficiale in cui annuncia che “La Scuderia Ferrari Mission Winnow e Sebastian Vettel hanno deciso di non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre la sua naturale scadenza”.

“La scelta – dice il tedesco – non è dettata da motivi economici. Semplicemente, ci siamo resi conto che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme. Quello che è accaduto in questi ultimi mesi ha portato tanti di noi a fare delle riflessioni su quelle che sono davvero le priorità della vita: c’è bisogno di immaginazione e di avere un nuovo approccio a una situazione che è mutata. Io stesso mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia realmente essenziale per il mio futuro. La Scuderia Ferrari ha un posto speciale nella Formula 1 e le auguro tutto il successo che merita”.

Ora in Ferrari scatta la caccia al pilota da affiancare a Charles Leclerc nel 2021.