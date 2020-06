Il centro di freestyle è realtà. Tutti a Cadenazzo!

CADENAZZO – Ieri ha potuto aprire, finalmente, anche il Freestyle Park di Cadenazzo! L’attesa è stata lunga, ma ora ci siamo, il centro, nato su idea di Rocco Cattaneo, è operativo.

La neo costituita Associazione Freestyle Park Ticino ha l’obiettivo di gestire la struttura e far crescere in Canton Ticino il movimento sportivo freestyle di BMX, skateboard, pattini e monopattino. Gli appassionati di queste discipline potranno allenarsi su una delle poche strutture in Europa che rispetta le misure olimpiche e che lo scorso mese di ottobre ha ospitato i campionati Europei di BMX Freestyle, validi come qualificazione per i giochi olimpici di Tokyo.

Il Park di Cadenazzo sarà aperto ai soci dell’associazione i seguenti giorni: mercoledì, sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00 e giovedì dalle 18.00 alle 20.00, ma chiunque potrà effettuare una sessione gratuita di prova.

La tassa associativa per il primo anno (2020) ammonta solo a Fr. 50.-, vista la volontà di incentivare la pratica di questi sport.

Finalmente parte una nuova avventura e una nuova offerta nel panorama sportivo ticinese, con l’obiettivo di far crescere giovani talenti in questi sport emergenti, nella speranza di vederne qualcuno competere presto ai massimi livelli… le premesse sono date!

Ulteriori informazioni al sito www.freestyleparkticino.ch