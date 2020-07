Valentino Rossi non lascia, ma raddoppia...pronto un biennale in sella alla Petronas

ITALIA – L’indiscrezione era nell’aria da tempo, pur sempre accompagnata da subbi e timori. Che ne sarà di Valentino Rossi dopo la scelta della Yamaha di ‘scaricarlo’? (vedi articoli suggeriti). Stando a quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, il Dottore correrà per i prossimi due anni in sella alla M1 del Team Petronas, la scuderia satellite della Yamaha ora nelle mani di Morbidelli e Quartararo. L’annuncio – svela il quotidiano – verrà ufficializzato in occasione della tappa di MotoGP a Jerez il prossimo 19 luglio.

Valentino Rossi avrebbe sottoscritto un contratto di un anno (2021) più opzione per il secondo, che lo vedrebbe in pista a 43 anni. Numeri da leggenda che punta, ancor di più, a mettere in bacheca il decimo titolo iridato e superare Giacomo Agostini nel record di vittorie nella classe regina.

Riuscirà Rossi a compiere l’ennesimo capolavoro di una carriera costellata da successi e trionfi?