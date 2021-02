L'operazione ad Alonso è andata bene. "48 ore in osservazione, qualche giorno di riposo e potrà allenarsi"

BERNA - C'è ottimismo attorno a Fernando Alonso. Il pilota di Formula 1 è stato investito ieri a Pregassona, così la Polizia ha descritto l'incidente: "Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per entrare in un parcheggio di un supermercato vi è stata la collisione con un 39enne cittadino spagnolo, che in sella alla sua bicicletta stava superando in senso opposto sulla destra la colonna di veicoli fermi. L'urto è avvenuto contro la fiancata destra della vettura".

È stato subito trasportato a Berna e qui, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha subito un intervento per il riposizionamento della mascella superiore, che ha subito il trauma maggiore . È stata eseguita anche la sistemazione di alcuni denti danneggiati nell'impatto.

Il suo team, l'Alpine, pensa di potergli far iniziare regolarmente la stagione. "L'operazione ha riguardato la mascella superiore, Alonso resterà in osservazione per le prossime 48 ore e dopo alcuni giorni di riposo potrà ricominciare gli allenamenti con la possibilità di riprendere rapidamente la piena preparazione per la stagione incombente", si legge in un comunicato diramato dalla squadra.