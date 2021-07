Mercato FC Lugano, in cinque salutano i bianconeri

LUGANO – FC Lugano comunica che, giunti alla loro naturale scadenza, i prestiti dei giocatori Marcis Oss, Lucky Opara e Adrià Guerrero non sono stati rinnovati; i tre giocatori sono stati una parte importante della splendida cavalcata della stagione, nella quale figurano 13 presenze con 2 reti per il difensore nazionale lettone, 4 presenze e una realizzazione per l’esterno nigeriano e 28 presenze per il terzino spagnolo.

Al tempo stesso la società comunica di non aver trovato l’accordo per il rinnovo coi giocatori Akos Kecskes e Alexander Gerndt, che non faranno quindi parte della rosa per la stagione 2021/22; entrambi hanno contribuito a scrivere un’importante pagina della storia bianconera, in Svizzera e in Europa.

Akos, arrivato nel corso della stagione 2018/19, si è conquistato ben presto un posto da titolare nella retroguardia bianconera, partendo nell’undici iniziale in 25 occasioni nella stagione 2019/20 e in 29 nel corso della stagione appena conclusa.

Alex sin dal suo arrivo è riuscito ad imporsi come uno dei punti fermi dell’attacco bianconero; lascia Lugano con all’attivo 27 realizzazioni in campionato e due importantissime reti nelle due campagne europee giocate in maglia bianconera; ma ancora più importante delle prestazioni in campo, è stato il contributo morale che Alex ha dato in questi anni, venendo da tutti riconosciuto come uno dei leader dello spogliatoio.

Ad Alex, Akos e tutti gli altri un grande grazie e i migliori auguri per il loro futuro da tutta la famiglia bianconera.