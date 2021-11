Giampiero Galeazzi sembrava stare meglio, poi la triste notizia. "L'Olimpico lo ricorderà come merita"

ROMA - La morte di Giampiero Galeazzi, noto giornalista sportivo, ha addolorato il mondo dello sport italiano e non solo. Spesso nelle voci che raccontano le imprese ci si riconosce e quando una se ne va, è come se si spegnesse anche un pezzo di noi e delle emozioni vissute: con lui è proprio così.

Sono tanti anche i messaggi di cordoglio arrivati.

"Ciao Giampiero! Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre. Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come merita", ha scritto Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport.

Tristezza arriva anche da realtà diverse da quelle dello sport. Per esempio Mara Venier gli ha dedicato un post su Instagram: “Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita…”.

Simona Ventura ha ricordato alcune esperienze vissute con Galeazzi: “Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te! Rip Giampiero Galeazzi, lo sport in tv ti deve tantissimo”.

Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio ha svelato di aver visto la figlia pochi giorni fa e di aver saputo che il giornalista stava migliorando. Purtroppo, oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire.