È ufficiale: Michael Fora lascia l'Ambrì a fine stagione

AMBRÌ- L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che il proprio capitano Michael Fora ha deciso di far valere la clausola presente nel suo contratto e di lasciare così il club leventinese al termine della stagione 2021/2022. In 7 stagioni con la maglia biancoblù, Mike ha disputato un totale di 295 partite in National League condite da 31 gol e 82 assist. Prodotto del vivaio biancoblù, Fora ha esordito in National League nella stagione 2015/2016, progredendo di anno in anno fino ad arrivare in Nazionale. Con la maglia rossocrociata ha disputato due campionati del mondo ed ha conquistato da protagonista una

medaglia d’argento ai Mondiali di Copenaghen nel 2018.

Nell’estate del 2018 il classe ’95 ha tentato l’avventura oltreoceano con la franchigia NHL dei Carolina Hurricanes per poi far ritorno in Ticino e contribuire al raggiungimento dei playoff nella stagione 2018/2019. La società biancoblù ringrazia di cuore Mike per il suo grande impegno, la sua determinazione e la sua professionalità e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni e di salute.