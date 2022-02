Una coppa per quattro. Le ‘big’ steccano: occasione Napoli. Chi vincerà lo scudetto? Il SONDAGGIO

Serie A Caricamento in corso ... Chi vincerà lo scudetto? Milan Inter Juventus Napoli Altro [{"keyQ":"q_gohbis"}] Vota Risultati Chi vincerà lo scudetto? Milan 29% 29% Inter 32% 32% Juventus 14% 14% Napoli 23% 23% Altro 3% 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1567236,"result_type":"perc","poll_type":"1","uid":"1323979","title":"Serie A","questions":{"q_gohbis":{"a":{"a_i62zus":"Milan","a_78i84s":"Inter","a_86b85":"Juventus","a_7p8yea":"Napoli","a_oglq5b":"Altro"},"q":"Chi vincerà lo scudetto?","t":"1"}}}

MILANO – È stato il weekend di possibili sorpassi e controsorpassi. Alla fine, però, tutto è rimasto invariato in Serie A. Le ‘grandi’ hanno proceduto a rallentatore con il Milan costretto al pari dalla Salernitana, l’Inter sconfitto in casa dal Sassuolo, la Roma frenata dal Verona, la Juventus beffata nel derby contro il Torino e l’Atalanta piegata dalla Fiorentina. Il Napoli di Spalletti può approfittarne stasera a Cagliari e raggiungere il Milan in vetta alla classifica. Chi avrà la meglio a fine campionato e alla luce degli ultimi risultati? Diteci la vostra nel sondaggio sottostante.