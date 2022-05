Un tripudio. In corso la festa del Lugano I bianconeri sono rientrati in città con la Coppa, sono stati ricevuti in Municipio da Foletti e ora si stanno godendo un bagno di folla GUARDA LE FOTO

LUGANO - Una festa a Cornaredo, poi via verso il Municipio, dove sono stati ricevuti dal sindaco Foletti. E infine, l'abbraccio infinito della loro gente e del Ticino intero. La notte di calciatori e staff del Lugano è dolce e infinita. Sono infatti in corso i festeggiamenti dopo la vittoria di Coppa. Foletti, in Municipio e alla presenza della squadra, ha rivolto un pensiero allo scomparso sindaco Borradori: "Se abbiamo vinto 4-1, penso sia perché Marco ci ha messo lo zampino". La coppa è sempre protagonista: tutti la vogliono vedere, fotografare. Lugano è impazzita per la tua squadra. Ecco una selezione di foto Keystone SDA/TiPress, di Samuel Golay