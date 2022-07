Sport ticinese in lutto, addio a Sergio Ostinelli

Lo sport ticinese piange Sergio Ostinelli, storico radio e telecronista della RSI, spentosi oggi all’età di 77 anni. In 46 anni di carriera ha seguito i più grandi eventi sportivi mondiali per la Radiotelevisione Svizzera, commentando in particolare le partite della Nazionale svizzera e dei Mondiali di calcio, ma anche le Olimpiadi, sia invernali che estive (rispettivamente 7 e 9 edizioni). Senza dimenticare le innumerevoli interviste realizzate con i più grandi protagonisti dello sport mondiale. L'esordio avvenne nel 1964 sui campi da calcio ticinesi, con una prima radiocronaca in occasione di Locarno-Zugo: "Una partita di Prima Divisione e un esordio difficilissimo", amava ricordare con il suo pacato sorriso. Nel 1990 il passaggio in tv. Dopo essere andato in pensione, poco prima dei Mondiali del 2010, era poi stato chiamato a rinforzare la squadra presente in Sudafrica, suo ultimo evento seguito.