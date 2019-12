Charly Zenger: una nuova boutique e un nuovo Corner Rolex ad Ascona

ASCONA - Da Piazza San Pietro a via Borgo. Un ‘trasloco’ di poche centinaia di metri ma che segna un nuovo capitolo nella storia della boutique Charly Zenger e conferma il forte legame tra il proprietario, Alfredo Paganetti, e il borgo di Ascona.

Nel 1944 Charly Zenger inaugurava a Locarno la prima gioielleria, gettando le basi per la storia di eccellenza e tradizione che la maison tiene viva ancora oggi. A 75 anni di distanza il marchio ticinese rinnova la sua presenza sul territorio, inaugurando appunto la nuova gioielleria che dal 30 novembre si è trasferita in via Borgo 40.

“In questo paese che ha accolto e ispirato scrittori, pittori e musicisti - spiega Paganetti - volevamo creare uno spazio capace di valorizzare il prezioso patrimonio culturale della città e allo stesso tempo riflettere la creatività della nostra maison”.

Ed ecco che passato, presente e futuro si intrecciano in un ambiente in cui tessuti eleganti e materiali raffinati danno vita a un’atmosfera intima e senza tempo. Il design della nuova boutique esalta le creazioni firmate Charly Zenger, nelle quali diamanti e altre pietre preziose di altissima qualità e accuratamente selezionate, vengono lavorate per creare gioielli unici, personalizzati su desiderio del cliente.

Ma la gioielleria è famosa anche per essere concessionaria Rolex. E nella nova boutique il “corner Rolex”, il primo ad essere inaugurato in Svizzera nel 2007, si presenta con una veste rinnovata, con una selezione di modelli sempre più ampia e uno staff specializzato, pronto a consigliare la clientela nella scelta dell’orologio più adatto.

Informazioni su Charly Zenger

Dal 1944 Charly Zenger racconta una storia di eccellenza e tradizione, espressione della più raffinata arte gioielliera e orologiera. Diamanti e pietre preziose di eccezionale bellezza vengono selezionate, accostate e lavorate dal nostro Centro Gemmologico: ne nascono così gioielli dal design unico e senza tempo, icone di lussuosa eleganza che risplendono di un’intensità di colore e brillantezza senza eguali. Nelle boutique di Ascona e Lugano si entra in un mondo fatto di maestria artigianale e cura del dettaglio, passione e design personalizzato sul desiderio del cliente.

