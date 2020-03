Il segretario del Pd Zingaretti positivo al Coronavirus: "So in isolamento a casa"

ROMA – “Anch’io ho il Coronavirus”. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti lo comunica in un video social, dove appare comunque sereno nonostante la situazione. Ha contratto, gli hanno detto i medici, il virus.

“Sarò seguito secondo i protocolli. Sto bene e dunque è stato scelto l’isolamento domiciliare”, prosegue. “Seguirò quel che mi sarà possibile seguire tranquillamente. Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli, le persone più vicine a me al lavoro saranno presto contattate”.

“Ho sempre detto: niente panico, combattiamo”, ribadisce, sorridente. “Io combatto, come è giusto fare, per ciascuno di noi e per il Paese”.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnicolazingaretti%2Fvideos%2F2262479274054078%2F&show_text=0&width=269" width="269" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>