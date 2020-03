Coronavirus, chiusi i valichi secondari. Chiasso nel caos. Marco Jermini durissimo: "Dai politici decisioni deboli, se ne assumano le responsabilità!"

LUGANO – La prima misura di salute pubblica è scattata lungo la frontiera. Oggi sono stati chiusi i valichi secondari, quelli non presidiati, per evitare che dal confine entrino o escano persone senza un filtro. Da oggi pomeriggio Chiasso è paralizzata a causa dei controlli in uscita dalle dogane. Seguiranno misure più draconiane nei prossimi giorni? Staremo a vedere.

Intanto, alle scuole medie di Canobbio è venuto alla luce un caso di Coronavirus. Come riferisce ticinonews una classe è stata informata che un allievo che non era rientrato dalle vacanze di Carnevale per malattia è risultato positivo.

E nel dibattito tra “apocalittici e integrati”, per dirla con Umberto Eco, interviene anche l'ex direttore del Laboratorio cantonale Marco Jermini, che su Facebook, esprimendosi come “cittadino libero scientifico”, pubblica un post durissimo.

Scrive: “Nell’analisi dei rischi (risk analysis) lo scienziato ha il compito di assistere il politico presentandogli diverse opzioni per la soluzione di un problema. Questo passaggio si chiama “risk assessment”.

Il politico poi nell’ambito del risk management (gestione del rischio) introduce le componenti socio-economiche che vuole per scegliere l’opzione che per lui va meglio, ma SOTTO LA SUA UNICA RESPONSABILITÀ.

È chiaro che se il politico non sceglie l’opzione dello scientifico DEVE ASSUMERSENE LE CONSEGUENZE, e non certo lasciare il cerino acceso in mano al suo scientifico esperto.

In questo senso intravedo lo scenario seguente: in TICINO i politici hanno voluto prendere decisioni politiche (deboli dal profilo scientifico sanitario) cercando di dare la colpa agli scientifici. E il Dottor Christian Garzoni non è stato al gioco.

Inoltre nel processo bisogna comunicare con tutti i partners: non tenere le cose nascoste e ammettere giorni dopo che... Riassunto: non resta che una cosa da fare: liberarsi al più presto di chi opera in questo modo. Magari anche non gentilmente”.