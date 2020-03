Coronavirus, 645 casi in Svizzera, 128 in Ticino (+ 29!)... Berna conferma la chiusura di nove dogane secondarie con l'Italia

BERNA - Negli ultimi giorni i casi di Coronavirus sono aumentati a livello nazionale. Solo ieri ne sono stati registrati 150 nuovi. Tre sono stati i morti, ma ci sono ancora 8'000 casi da chiarire. Questi, in sintesi, i dadi aggiornati sull'epidemia.

Epidemia che in Cina e in Corea del Sud sta rallentando, ma nel resto del mondo è in piena espansione, in particolare in Europa. Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio della sanità pubblica, ha fornito un aggiornamento sulla situazione in una conferenza stampa a Berna.

In Europa i contagi hanno raggiunto gli 80mila, con oltre 700 morti. In Italia i casi registrati superano i 10mila. In Svizzera siamo ormai 645 i casi positivi, 613 dei quali confermati. Tre sono stati i decessi, ma ben 8mila sono i casi ancora da chiarire. Il Ticino è il cantone in cui la situazione è più critica, con 128 casi (ieri erano 99), seguito solo da Ginevra.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, direttrice della SECO, ha detto che sul piano economico le indennità per il lavoro ridotto saranno lo strumento principale per aiutare le aziende in difficoltà.

Christian Bock, direttore dell'Amministrazione federale delle dogane, ha invece confermato la notizia che abbiamo diffuso ieri sera: “In Ticino si è deciso di chiudere 9 valichi doganali con l’Italia, per concentrare i controlli alle dogane principali. Non si tratta di una chiusura delle frontiere, ma di una semplice misura”.

Valichi chiusi -> Valichi alternativi

Pedrinate -> Chiasso strada (Ponte Chiasso)

Ponte Faloppia -> Novazzano Brusata (Bizzarone) o Chiasso strada

Novazzano Marcetto -> Novazzano Brusata (Bizzarone) o Chiasso strada

San Pietro di Stabio -> Stabio Gaggiolo

Ligornetto Cantinetta -> Stabio Gaggiolo

Arzo -> Stabio Gaggiolo o Brusino Arsizio

Ponte Cremenaga -> Fornasette o Ponte Tresa

Cassinone -> Fornasette

Indemini -> Dirinella (Zenna)

I nove valichi rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. L’AFD segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è in contatto con le autorità partner svizzere ed estere.