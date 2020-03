Coronavirus, l'appello di Matteo Pelli ai giovani: "Ragazzi, state a casa! Non andate in giro a fare cazzeggio!"

LUGANO - "Ragazzi state a casa! Ve lo dico e ve lo chiedo con il cuore!". Matteo Pelli ha postato sui suoi social un breve video rivolto ai giovani, molti, troppi dei quali non hanno ancora capito, purtroppo, la gravità dell'epidemia, e soprattutto il fatto che adottando comportamenti a rischio potrebbero diventare veicoli del Coronavirus infettando le persone più deboli e anziane, e mettendone in pericolo la vita.

"Se qualcuno mi segue e crede in me mi dia retta - dice Pelli -. Condividete questo video, ditelo ai vostri amici, state a casa, non andate in giro a fare cazzeggio. Non è il momento, lo faremo tra qualche mese, quando tutto sarà passato... Ma non adesso!"