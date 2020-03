Attenzione: in caso di sintomi collegabili al Coronavirus, non si prendano anti-infiammatori. Per la febbre, si usi il paracetamolo

LOSANNA - Il Centro ospedaliero universitario di Losanna (CHUV) ha comunicato che, secondo quanto appreso fino ad ora sul Covid-19, nel caso dovessero manifestarsi sintomi che potrebbero essere collegati al virus è sconsigliato l’uso di anti-infiammatori come ibuprofène, kétoprofène, naproxène, diclofénac e simili, così come sono sconsigliati anche i farmaci derivati dal cortisone.

In caso di febbre che necessita di un trattamento è raccomandato solo l’uso del paracetamolo (in vendita in Svizzera con i nomi commerciali Dafalgan, Panadol, Dolprone, Ben-u-ron, Treuphadol, Tylenol, Zolben; mentre in Italia ad essere nota è soprattutto la tachipirina).