Anche la Francia si blinda. Macron: "Siamo in guerra". La grande fuga da Parigi: treni presi d'assalto

PARIGI – “Siamo in guerra”. Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ieri sera l’introduzione di misure rigide per far fronte all’emergenza coronavirus. Dopo aver inizialmente vacillato, anche la Francia si è resa conto che “la situazione è seria”.

Macron ha ordinato ai suoi concittadini di “rimanere in casa. Da domani (oggi per chi legge), tutti i francesi dovranno fortemente ridurre i movimenti. Si potrà uscire di casa soltanto per fare la spesa, per motivi sanitari e per andare al lavoro”.

Un annuncio che questa mattina ha provocato una grande corsa verso le stazioni ferroviarie. Molti residenti dell’Ile-de-France sono in fila per lasciare Parigi creando, di fatto, assembramenti ad alto rischio di contagio. A partire dalle 12:00 di oggi, anche la Francia chiude i confini e si blinda per "almeno 15 giorni".