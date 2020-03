Coronavirus: da Banca Stato le prime misure concrete a sostengo delle PMI ticinesi

TICINO – Dopo aver implementato le misure necessarie per proteggere le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, BancaStato ha elaborato e sta elaborando, anche in considerazione del mandato pubblico che la caratterizza, una serie di misure volte a sostenere le PMI ticinesi particolarmente toccate da questa difficile situazione d’urgenza.

PMI clienti di BancaStato

Per le PMI sue clienti, BancaStato ha deciso di sospendere, in assenza di vincoli contrattuali che lo impediscano, gli ammortamenti dei crediti fino a fine settembre 2020. Questa misura contribuirà a garantire maggior liquidità alle PMI per affrontare le loro spese nel breve termine. I clienti interessati devono farsi parte attiva e contattare la propria o il proprio consulente alfine di concordare le misure più idonee. BancaStato sta naturalmente seguendo da vicino l’evolversi

della situazione e si sta adoperando per identificare ulteriori misure a sostegno delle PMI sue clienti.

Sostegno alle PMI ticinesi in collaborazione con il Cantone e la Cooperativa di fideiussione per PMI Ost-Sud (CF Ost-Sud)

La CF Ost-Sud è una cooperativa di utilità pubblica e non ha scopo di lucro. La CF Ost-Sud sostiene le PMI attraverso la concessione di fideiussioni. La sua attività si basa sulla Legge federale sugli aiuti alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI. Tramite la fideiussione le PMI possono accedere più facilmente ai crediti bancari. Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il Consiglio federale ha messo a disposizione 580 milioni di franchi supplementari per le fideiussioni agevolando le condizioni per ottenerle. BancaStato è in contatto con il Cantone per definire le misure da adottare in questo ambito. Nei prossimi giorni seguiranno i dettagli al

riguardo.

Sostegni agli eventi e alle sponsorizzazioni

BancaStato sostiene numerosi eventi. Vista l’emergenza Covid-19 molti hanno dovuto essere posticipati o annullati. In caso di eventi posticipati, BancaStato mantiene il suo sostegno. Di fronte ad annullamenti gli organizzatori hanno sovente già in parte dovuto sostenere dei costi: BancaStato valuterà le singole situazioni e contribuirà, qualora necessario, a coprire parte di tali costi.