Coronavirus in Ticino, bollettino da incubo: 834 contagi (+196) e 22 morti (+7)

BELLINZONA - Nuova conferenza stampa da parte delle autorità cantonali per aggiornare la popolazione sull'evoluzione dell'emergenza Coronavirus. Da Palazzo delle Orsoline, a partire dalle 14.30, parleranno il Capo di Stato Maggiore Matteo Cocchi e il medico cantonale Giorgio Merlani.

La cronaca

Merlani e il bilancio da incubo

"Ieri, 19 marzo, avevamo 638, 15 decessi, 155 ospedalizzazioni e 33 persone in cure intense. Oggi, 20 marzo, siamo a 834 (+196), 22 morti (+7), 169 in ospedale e 35 in terapia intensiva. Domani saranno quattro settimane dal primo caso registrato in Lombardia e abbiamo visto con quale velocità si è propagato il virus. Più persone si muovo, più il Covid si propaga . Se non faremo attenzione, con questa rapidità di diffusione, gli ospedali non potranno più curare tutti. È l'ultimo momento per prendere le decisioni giuste. Non aspettatevi imposizioni dall'alto: siate furbi ed evitate i contatti con le altre persone. Questa crisi sta mettendo alla prova i nervi di tutti. Abbiamo visto scene non edificanti all'interno della comunità. Abbiamo anche visto scene di solidarietà. Il Ticino è una piccola regione, è fondamentale che affrontiamo questa crisi tutti insieme. Ci vorranno 2, 4, 8, ma quando tutto questo sarà finita dovremo ricostruire la comunità. È tutto nelle nostre mani".

Cocchi: "Aiutateci a salvare delle vite"



"La situazione è seria. Deve farci riflettere tutti insieme. Abbiamo bisogno di tutti. Evitate le passeggiate, gli incontri sul suolo pubblico. Questo salverà delle vite. Utilizzate la vostra intelligenza per capire che questi messaggi sono per voi e per poterci ritrovare a ricostruire, tra qualche mese. Mi rivolgo agli over 65: rimanete a casa! Ve lo abbiamo detto un sacco di volte. Andate un attimo in letargo. E ci penseremo noi a fornire i beni necessari".

Merlani: "Il picco atteso tra 2-3 settimane"



"Il picco è atteso nell'ordine delle 2-3 settimane, ma non è questo il punto. Tutto dipende da quanto alto e doloroso sarà questo picco. Se ogni 2-3 giorni raddoppiamo i casi, non ce la faremo. Lo ripeto: dipende da noi".

Cocchi: "Non escludo ulteriori giri di vite"

"Abbiamo già dato indicazioni chiare. Se questi comportamenti non conformi continueranno, probabilmente arriveremo a un ulteriore giro di vite. Ma io mi auguro che non si debba arrivare a questo".

Cocchi: "Se saranno introdotte multe amministrative, darò l'ordine di fare cassetta!"

"Abbiamo chiesto a Berset l'introduzione di multe amministrative. Se questa richiesta verrà accolta, allora sarò io a dare l'ordine di fare cassetta, questa volta!"

Merlani: "Italia requisisce personale frontaliere? Non lo atttendiamo, ma lo temiamo"

L'italia potrebbe emettere un precetto d'obbligo per medici all'estero. Saremmo in grado di gestire l'emergenza ? "Lo scenario è contemplato. Sappiamo che vengono fatti degli intensi lavori diplomatici. Sarebbe un colpo veramente duro. In questo momento non lo attendiamo, ma lo temiamo"