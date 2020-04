Incidente a Lugano. Urta il muro più volte, una 61enne rischia la vita

LUGANO - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 14:40, a Lugano, è avvenuto un incidente della circolazione stradale con ferimento. Una 61enne domiciliata nella regione alla guida di una vettura stava circolando su via San Gottardo in direzione via Zurigo.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed ha dapprima urtato un muro posto alla sua destra, all'altezza di via ai Frati e successivamente altri due urti, sempre sulla destra, per terminare la sua corsa poco prima dell'intersezione con via Cantonale e via Zurigo.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano e la Polizia della Città di Lugano. A detta dei medici la donna avrebbe riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. La via San Gottardo è rimasta chiusa al traffico.