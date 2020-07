Ecco il nuovo modulo Gestione Immobiliare di sirio business software

MENDRISIO - Il modulo Gestione Immobiliare, ultimo nato nell’ampia galassia di sistemi gestionali progettati da HSI SIRIO SA di Mendrisio, è stato studiato appositamente per chi gestisce immobili.

Concepito per grosse, medie e piccole società di gestione ed anche per proprietari diretti di uno o più immobili, il nuovo modulo permette di avere in tempo reale la visione completa di tutte le informazioni necessarie: elenco immobili, appartamenti, garage, inquilini, proprietari, portinai, fornitori ed ogni altro dato utile.

In particolare, consente la gestione dei costi legati agli immobili: per gli stabili di reddito l’emissione degli affitti e degli acconti spese con il relativo conguaglio, mentre per i condomini la richiesta degli acconti spese e dei contributi per il fondo di rinnovamento con il relativo conguaglio.

I costi registrati nella contabilità finanziaria aggiornano i dati della parte immobiliare e l’emissione di affitti, acconti e conguagli generano automaticamente le registrazioni contabili.

Il sistema rappresenta una soluzione completa, intuitiva ed efficace che rende più semplice e preciso ogni aspetto e ogni dettaglio della gestione immobiliare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SOFTWARE

· Gestione stabili di reddito

· Gestione condomini (PPP)

· Chiavi di riparto di base quali: millesimi, metri quadrati e metri cubi

· Chiavi di riparto supplementari personalizzabili

· Causali per la richiesta affitti, acconti spese e fondo di rinnovamento

· Causali dinamiche con più chiavi di riparto per il conguaglio

· Causali per i lavori di manutenzione

· Modalità diverse per la gestione dei costi del riscaldamento e dell’acqua calda

· in modo diretto

· tramite rilevamento contatori

· tramite azienda esterna

· Periodo conguaglio indipendente dalla contabilità finanziaria

· Elenco portinai

· Elenco assicurazioni

· Elenco istituti bancari

· Elenco ipoteche per ogni immobile o appartamento in proprietà

· Registrazione delle rettifiche manuali del conguaglio

· Registrazione dei costi di gestione

· Registrazione dei costi di manutenzione

· Emissione conguaglio spese con confronto con il periodo precedente

· Emissione richiami di pagamento ed estratti conto debitori

· Emissione della corrispondenza ad un indirizzo alternativo

· Incasso elettronico automatizzato tramite polizza PVR o QR-Code (ISO 20022)

· Collegamento dei documenti tramite DocuWare

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER STABILI DI REDDITO

· Configurazione affitti con o senza IVA

· Definizione importo di riserva per l’affitto

· Produzione contratti di locazione per case, appartamenti, spazi commerciali, garage, posteggi, ecc...

· Collegamento dei contratti firmati tramite DocuWare

· Emissione affitti e acconti spese: mensili, trimestrali, semestrali o annuali

· Emissione richiami di pagamento e estratti conto in forma cartacea o email

· Strumento per generare comunicazioni agli inquilini in forma cartacea o email

· Gestione del deposito di garanzia: bancario o assicurativo

· Visione dei depositi di garanzia in essere con indicazione dell’istituto bancario

· Visione degli appartamenti sfitti

· Visione della scadenza ipoteche

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER CONDOMINI (PPP)

· Emissione acconti spese e fondo rinnovamento: mensili, trimestrali, semestrali o annuali

· Strumento per generare preventivi/consuntivi

· Emissione acconti spese e fondo rinnovamento in base a più chiavi di riparto

· Strumento per generare e gestire convocazioni alle assemblee ordinarie o straordinarie

· Strumento per generare comunicazioni ai proprietari in forma cartacea o email

· Possibilità di segnare le voci del conguaglio deducibili fiscalmente

· Possibilità di segnare le voci nel conguaglio rifatturabili a inquilini

· Elenco presenze per le assemblee

· Storico dei proprietari