Commercianti ticinesi, per voi una nuova piattaforma per vendere online

BELLINZONA - Una sorta di vetrina online ticinese, dove i commercianti possano avere il loro spazio per vendere in Internet, più avanti aperta anche a chi crea lavori artigianali da casa. Un sogno? No, un progetto. Una piattaforma pronta a partire, un lavoro di progettazione iniziato qualche anno fa, quando il commercio online non si era ancora sviluppato in pieno, e che vuole lanciarsi ora che l'e-commerce, con la pandemia, è divenuto centrale.

TicManager è una piattaforma online che tramite il suo shop, sempre online, TiCompro, vuole dare una mano ai commerci ticinesi a vendere i propri prodotti in rete, affiancando una vetrina online al negozio fisico. Non una rivoluzione, non una sostituzione, bensì un'aggiunta, una nuova possibilità in un mondo che sta cambiando.

In quanti, durante i mesi di pandemia, hanno pensati di provare a vendere online ma poi hanno rinunciato per i costi e per le capacità tecniche necessarie? TicManager è la soluzione per tutti loro: si occuperà di gestire gli articoli, i prodotti, gli ordini, il magazzino, le spedizioni, i resi, le fatturazioni, la banca dati, i reporti. I prodotti saranno visibili su una vasta rete di piattaforme, per aumentare il più possibile il numero di clienti. Alla parte operativa e tecnica penserà chi sta dietro al progetto, che sarà a disposizione per qualsiasi problema tecnico.

TicManager vuole unire i commerci ticinesi, dando loro uno spazio online. E per questo parte a prezzo di lancio, con il pacchetto base che sarà attivabile a 125 franchi anzichè 250 sino alla fine di gennaio. Per chi vuole altri servizi, vi sono altri pacchetti, anche loro in promozione. E la piattaforma è in continuo sviluppo, il prossimo obiettivo è dare spazio anche a chi crea qualcosa da casa e vuole venderlo. Presto sarà disponibile pure un servizio di publiredazionali per far conoscere chi si affiderà a TicManager.

L'idea è nata da una persona che per anni ha regalato sorrisi e spensieratezza ai ticinesi ed ora desidera fornire loro lo strumento perfetto, agile e semplice da usare, per aggiungere la presenza in rete a quella del negozio fisico.

L'intento è quello di dare una spinta a tutta la categoria dei commercianti locali. Per questo, e per regalare anche un po' di leggerezza in un momento storicamente difficile, i promotori hanno deciso di aggiungere al lancio un gioco. Bisognerà individuare, tramite piccoli indizi, chi c'è dietro a TicManager e al suo shop TiCompro.

Per i primi 15 commercianti che lo indovineranno, in palio c'è un ulteriore sconto del 10% sull'attivazione dei pacchetti e un buono di 100 franchi per uno spettacolo del mentalista Daniele Er.

L'online vi attrae ma vi fa paura la gestione? TicManager pensa a tutto, facendo vivere la presenza in un e-commerce con serenità e semplicità. L'ideale per espandersi e vendere, soprattutto sotto Natale e in un periodo Covid. Il futuro è qui e non si può ormai prescindere dal commercio tramite Internet. Per i ticinesi ora c'è questa imperdibile opportunità, che non potrà che fare del bene al commercio locale.

Maggiori informazioni: TicManager