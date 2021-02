Gabriella Mereu ha scritto un fumetto. "Spiego in modo leggero malesseri e malattie"

CAGLIARI – Dei fumetti per spiegare, in modo “leggero, come ho sempre fatto, per non appesantire come i medici che rompono le p---e (sì, lo scriva!)”, le malattie. Certamente ricorderete di Gabriella Mereu, discussa dottoressa, che cura con un metodo chiamato terapia verbale, finita al centro di inchieste de Le Iene e più tardi di Patti Chiari, quando viveva in Ticino.

Ora si trova nella natia Sardegna. “Sento online le persone che credono nei miei metodi, mi hanno radiata ma posso conversare, no? Poi se stanno meglio è merito loro. Li invito anche a leggere i significati dei fiori di Bach, così passa l’informazione”. È spumeggiante come sempre e non esita ad affermare convinta che “il Covid non esiste, i virus non esistono, sono solo un’ipotesi: non lo dico solo io. Da Pasteur in poi, quanti imbroglioni…”. Il suo nuovo progetto è un fumetto.

Uscirà il 20 febbraio ma in prevendita sono già state vendute circa 1'000 copie. “Era da molti anni che desideravo farlo. Passa le informazioni in modo leggero, non nel linguaggio dei medici, che è finto e non si capisce. Quando l’illustratrice Arianna Ruffinengo mi ha proposto l’idea, ho accettato subito”.

Il libro-fumetto, dal titolo “Gabriella Mereu… a fumetti. La consapevolezza attraverso il malessere”, porta sei esempi di trappola e sei esempi di abbandono, i motivi per cui secondo Mereu L’umanità sta male sempre per questi sei argomenti. Ho preso i casi più frequenti e li ho raccontati sotto forma di fumetto. “Le persone stanno male per problemi legati a trappole, problemi tra di abbandono, sessuali, di soldi, legati a madri cattive o padri assenti. Si tratta delle situazioni più presenti”.

Il primo disagio toccato è l’asma, che Gabriella Mereu legge così: “L’asma si collega alla trappola perché si ha un’escalation dallo stato di oppressione, che se non se ne va porta a una paura di morire per soffocamento”. L’enodometriosi, invece, “è allusiva al fatto che la mucosa si stacca della sua sede, va nella zona muscolare sierosa dell’utero, può andare nell’intestino, nelle tube, nell’ovaio, nel peritoneo e non solo, si possono formare delle zone di migrazione delle mucosa uterina che risponde al ciclo degli ormoni durante il mese. Le donne si possono trovare ad avere dolori addominali perché la mucosa si è messa lì, oppure si formano le cosiddette cisti cioccolato, ricoperte di sangue mestruale”.

Un altro disturbo trattato e purtroppo noto a molti c’è la sciatica. “Un’altra trappola, è quando la persona si sente un verme e striscia come un verme. Il paziente proietta nel verme quel che si sente: un verme, uno schiavo che sta in trappola. Anche l’artrite è un esempio di trappola. Chi ce l’ha è una persona che è intrappolata in un lavoro che non amano. Molte donne che fanno questi mestieri hanno facce da principessa, quello che vorrebbero essere, ma devono fare le pulizie, lavare piatti e locali e dunque esce l’artrite perché nel profondo non è quello che vogliono. O sennò, si raccontano che è ciò che vogliono”.

Parla concitata, felice di esporre il suo progetto, poi si ferma. “Ma le sto raccontando il libro!”, esclama, ridendo. Ma prosegue: “Ovviamente, un conto è sentirlo dire da me e un altro leggerlo”.

Così continua: “Parlo ancora dell’abbandono: da lutto, subito da piccoli, da tradimento. Quando una donna viene tradita sovente ha una palpebra gonfia che sembra chiusa: pensiamo all’espressione ‘chiudere gli occhi’. Nella malattia c’è l’espressione popolare, il problema è espresso in maniera allusiva. Un altro disturbo che parla di tradimento è il dolore alla schiena, il sentire una coltellata nella schiena. Non mi riferisco solo al tradimento del coniuge, anche dai colleghi. Gliene racconto una: per la legge di Jung sulla contemporaneità (già, conosco benissimo Jung, sono una persona colta!), una donna mi ha chiamato proprio mentre il suo fidanzato era con l’amante. E si sono lasciati, si è liberata del problema di salute e di lui”.