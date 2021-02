Forse domani torna la neve. MeteoSvizzera allerta: strade sdrucciolevoli

BELLINZONA - Siete pronti a qualche nuova spolverata di bianco? Secondo MeteoSvizzera, potrebbe essere in arrivo per domani.

Infatti, si legge: "Nuvolosità a bassa quota estesa e soprattutto nel Ticino centro-meridionale qualche nevicata possibile. Verso le Alpi possibili schiarite. In Engadina al mattino abbastanza soleggiato, in seguito addensamento della nuvolosità. A basse quote temperatura minima 1 grado, massima 5, in Alta Engadina -3. In montagna vento debole o moderato da nordovest. A 2000 metri -10 gradi".

Eppure non è così freddo, perchè le temperature nel weekend scenderanno: "Nel Ticino al mattino banchi di nuvolosità bassa, poi, come già nelle altre regioni abbastanza soleggiato. Freddo. A basse quote temperatura minima -2 gradi, massima 5, in Alta Engadina -6. In montagna vento moderato da nord. A 2000 metri -13 gradi".

Poi si risalirà sopra lo zero, a 3°, domenica, a 5° lunedì e poi addirittura a 7° martedì.

Ma il pericolo che MeteoSvizzera segnala, uno dei più infidi, è quello delle strade sdrucciolevoli. Si indica infatti grado di allerta 2 per Mendrisiotto, Luganese, Locarnese e Bellinzonese, da stanotte a mezzanotte sino a domani alle 14. Le strade saranno scivolose a causa della neve ghiacciata.

È raccomandata attenzione.