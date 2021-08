"Ve la faremo pagare", le lacrime di Biden per i 13 americani morti ieri a Kabul

KABUL - Il doppio attentato suicida di ieri a Kabul ha causato almeno 90 vittime, di cui 13 militari americani. Questo dato fa di ieri il giorno con più vittime statunitensi in Afghanistan dall'agosto 2011. Non ha trattenuto le lacrime il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando alla nazione.

"È un giorno duro. Fondamentalmente porto la responsabilità di tutto quanto è accaduto", ha detto, promettendo: "Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare. Gli Stati Uniti risponderanno con forza e precisione in Afghanistan. Non dimenticheremo, non perdoneremo, non ci lasceremo intimidire: i terroristi dell’ISIS non vinceranno", ha assicurato.

L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS e gli USA non hanno prove di collegamenti coi talebani al momento. Gli Stati Uniti sono pronti a inviare altre truppe a rinforzo di quelle presenti per le operazioni di evacuazione.