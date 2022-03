Mosca sospende gli attacchi per evacuare i civili. Alle 13 il secondo round di negoziati

MOSCA – L'esercito russo, impegnato nell'invasione dell'Ucraina, si prenderà una pausa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo specificando che l'operazione è atta a "favorire l'evacuazione di civili dall'Ucraina attraverso corridoi umanitari".

I negoziati tra Russia e Ucraina si terranno nella regione di Brest, in Bielorussia. Lo ha reso noto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. I colloqui - dice Medinsky - cominceranno intorno alle 15 ora locale in Bielorussia (le 13 in Svizzera). La Russia, ha aggiunto, porterà sul tavolo del vertici gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina.