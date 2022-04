È morto Mino Raiola

MILANO – Il mondo del calcio è in lutto per l'improvvisa scomparsa del re dei procuratori Mino Raiola. Agenti di alcuni dei calciatori più importanti al mondo, Raiola si è spento all'età di 54 anni. La Gazzetta riferisce che Raiola era malato da tempo e nelle ultime settimana si è aggravata la situazione.

Nato a Nocera Inferiore, Mino ha curato gli interessi di Ibrahimovic, Pogba, Balotelli, Lukaku, Donnarumma, Verratti, De Ligt, Robinho, solo per citarne alcuni. Forbes Italia stimò, nel 2020, un guadagno di 85 milioni di dollari per le commissioni. Negli ultimi anni, Raiola aveva creato un'associazione di procuratori in aperto contrasto con la FIFA.