No alle abitazioni a prezzi accessibili

BELLINZONA – Il Ticino ha bocciato l’iniziativa 'Più abitazioni a prezzi accessibili', con il 55,4% di contrari.



Per quanto concerne i comuni più grandi, in linea col Cantone Bellinzona, col 53,97% di no e Lugano col 53,61%, così come a Mendrisio col 55,62%, mentre a Chiasso e a Locarno vince il sì rispettivamente con il 52,14%, e con il 53,7%.

A livello nazionale i no sono circa il 63%, con la maggioranza dei Cantoni che la boccia: non si applicheranno dunque i prezzi richiesti dagli iniziativisti.