Svolta: il Municipio (e forse Gastro Lugano) pronti a finanziare 4 Ristoranti in riva al Ceresio!

LUGANO - È passato parecchio tempo da quando Giovanni Albertini, ora candidato al Municipio con il Movimento Ticino&Lavoro, cercò di portare a Lugano la celebre trasmissione di cucina di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti, vedendovi un’occasione per promuovere la località sul Ceresio.

E infatti i ristoratori risposero presente. Anzi, qualcun osi era detto addirittura disposto a pagare pur di partecipare ed anche il programma era interessato.

Borghese a Lugano però non è mai sbancato, perché nessuno era disposto a farsi carico dei costi delle riprese. Stando a tio.ch, 20mila franchi, ovvero il costo di una settimana in hotel per una troupe di 25 persone.

Oggi la svolta. Il Municipio si è chinato sul tema e parrebbe, sempre secondo indiscrezioni del portale, che ci sia un’apertura. “Riteniamo che sia un'occasione importante di visibilità mediatica, su un grande bacino di persone. Abbiamo risolto di contribuire alle spese, coinvolgendo però altre realtà del territorio”, ha detto Roberto Badaracco.

Le altre realtà sarebbe Gastro Lugano, la quale tendenzialmente parrebbe interessata ma non ha ancora sciolto le riserve. Ci sarebbero discussioni in seno all’associazione di categoria.

“Si lo so, a molti sto antipatico (usa un’espressione pi?u colorita, ndr) perché non mollo mai la presa, ma sono fatto così! Testardo e determinato - infatti sono uno stambecco!”, scrive Albertini sui social, utilizzando il soprannome che si è dato alla sua lista.