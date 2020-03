Il sindaco di Ascona scrive ai cittadini. "Restate in casa. Mi appello al vostro senso di comunità, solo così ne usciremo più forti e uniti di prima"

ASCONA – Una delle raccomandazioni di tutti è di non lasciar sole le persone e di far sentire vicinanza e sostegno, con i moderni mezzi di comunicazione ma anche con missive e lettere. È quel che ha fatto il sindaco di Ascona Luca Pissoglio. Ha preso carta e penna e si è rivolto ai suoi concittadini, mostrando la sua vicinanza e quella del Municipio nel momento difficile dell’epidemia.

Ecco le sue parole:

“Care concittadine e cari concittadini,

È la prima volta che mi rivolgo a voi con una lettera aperta, ma stiamo vivendo una situazione molto critica. Possiamo uscirne, ma per farlo dobbiamo attenerci a delle regole precise. Per questa ragione chiedo la collaborazione di tutti voi. Chiedo alle persone anziane e a quelle a rischio di seguire scrupolosamente le indicazioni dello stato maggiore di condotta cantonale.

Queste indicazioni sono molto incisive e limitanti, ma dobbiamo dare fiducia al consiglio degli esperti cantonali e federali che consiglia l’azione delle autorità politiche.

Parimenti chiedo ai giovani che non devono più frequentare la scuola di evitare di uscire di casa se non per aiutare le persone bisognose. Evitate per favore assembramenti, ne va del nostro e del vostro futuro. Più in fretta passerà questa crisi e con meno danni, più in fretta potremo tornare alla vita normale.

Agli imprenditori di Ascona (artigiani, commercianti, albergatori, ristoranti e qualsiasi altra attività) va tutto la mia solidarietà e non abbiate timore: il Municipio vi è accanto e cercherà di sostenervi nel limite del possibile o con sostegni comunali o aiutandovi verso le istanze superiori. Organizzeremo al più presto un gruppo di lavoro che si metterà a disposizione. Vi informeremo di ogni novità.

Per le famiglie organizzeremo a scuola un’accoglienza con mensa per chi non potrà tenere i propri figli a casa, ma cerchiamo di riservare questa opportunità a chi veramente non potrà farne a meno. Perché come detto, per tutti, è meglio restare a casa!

Come amministrazione chiuderemo sì gli sportelli, ma resteremo raggiungibili in ogni momento e saremo sempre accanto a voi. Vi notificheremo, non appena avremo i numeri di telefono, le linee disponibili tramite le quali potrete raggiungerci ed eventualmente prendere degli appuntamenti per casi che devono per forza prevedere un contatto di diretto che vi invitiamo però a evitare il più possibile.

Come detto viviamo un momento difficile e mi appello quindi al vostro senso di Comunità, solo così ne usciremo più forti e più uniti di prima.

Grazie e un abbraccio (virtuale) a tutti

Il vostro sindaco”.