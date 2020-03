Berset: "Vietati assembramenti di più di 5 persone in tutta la Svizzera. Ma no al coprifuoco: non facciamo politica spettacolo"

BERNA - Il Consiglio federale ha tenuto oggi una conferenza stampa per comunicare le nuove misure decise. Il ministro dell'interno Alain Berset ha detto: "Abbiamo preso atto della situazione, il numero di persone contagiate continua ad aumentare e per frenare questa propagazione abbiamo adottato misure drastiche già nei giorni scorsi: limitare vita sociale e contatti. Sappiamo che il virus continuerà purtroppo a diffondersi e faremo di tutto per proteggere le persone vulnerabili ed evitare che le cure intensive vengano sopraffatte.

È un'ora molto seria e i prossimi giorni saranno difficili e riusciremo a contenere la propagazione del virus solo se tutti i cittadini rispetteranno le regole. Abbiamo rallentato il ritmo di vita della società. Le misure adottate lunedì dal Consiglio federale erano forti e limitano la libertà individuale e paralizzano anche parzialmente l'economia.

Abbiamo però constatato che dobbiamo consolidare l'appello. D'ora in poi gli assembramenti anche spontanei superiori a 5 persone sono vietati. Per quelli di meno di 5 persone si devono rispettare i 2 metri di distanza. Le polizie cantonali potranno sanzionare chi non rispetta la norma, con multe fino a 100 franchi.

I datori di lavoro devono evitare qualsiasi pericolo per i loro dipendenti, la SUVA controllerà, ma i Cantoni hanno la possibilità di chiudere i cantieri. Abbiamo parlato del coprifuoco, ma abbiamo concluso che quello che stiamo facendo è già molto simile a quello che fanno i paesi attorno alla Svizzera. Ma la differenza è che noi non facciamo politica spettacolo, non una politica delle dichiarazioni, quello che conta è l'adesione della popolazione alle misure che abbiamo deciso.

Tutti insieme dobbiamo fare fronte compatto, le persone sopra i 65 anni devono stare a casa, e i giovani devono capire che il problema riguarda i loro genitori, i loro nonni".

Industria ed edilizia, ha aggiunto Berset, "devono continuare a lavorare, ma attenersi alle regole, altrimenti verranno chiuse. Non è il corprifuoco che ci proteggerà, ma il nostro comportamento e la responsabilità individuale".

I Cantoni che hanno chiuso i cantieri in modo autonomo lo hanno certamente fatto come misura sanitaria, e quindi rispettano le raccomandazioni della Confederazione, ha precisato Berset rispondendo alla domanda di un giornalista. E sul coprifuoco, ha aggiunto: "Vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Se le decisioni vengono calate dall'alto e sono troppo rigide si ha un effetto contrario, quindi vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Abbiamo bisogno di una situazione straordinaria per inasprire ulteriormente le misure". Come se situazione non fosse già straordinaria (ndr).

Oltre 40 miliardi di franchi, questa è la somma stanziata finora per sostenere l'economia, ha spiegato il ministro dell'economia Guy Parmelin, che ha parlato degli aiuti economici. Le aziende potranno ritardare senza interessi di mora il versamento di IVA e imposta federale diretta. Per quanto riguarda la disoccupazione parziale, il diritto verrà esteso ai lavoratori che hanno un contratto a tempo determinato, agli apprendisti e ai lavoratori interinali.

Verrà inoltre esteso alle persone ai soci di una società a garanzia limitata che sono dipendenti della loro società. Dal primo giorno ci sarà un'indennità. Anche per gli indipendenti che perdono il loro guadagno a causa delle misure decise dall'autorità. Gli impiegati che hanno dovuto interrompere la loro attività, anche per occuparsi dei figli, verranno indennizzati.

"Dobbiamo fare il possibile per mantenere il livello dell'economia che oggi funziona all'80%", ha concluso il consigliere federale.

Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha detto che la Confederazione può stanziare questi 42 miliardi. "Abbiamo una situazione finanziaria solida. Abbiamo aziende che non possono pagare, altre aspettando dei crediti, quindi dobbiamo aiutare l'economia pompando liquidità. Se manca la liquidità entriamo in una spirale dalla quale sarà difficile uscire".