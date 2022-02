In Ticino no anche al divieto di pubblicizzare il tabacco per proteggere i più giovani

BELLINZONA - Il Ticino non vuole il divieto per le pubblicità relative al tabacco. Evidente il risultato delle urne, dove il 57,8% dei votanti del nostro Cantone ha detto no all'iniziativa "Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco". A livello svizzero al momento sta invece vincendo il sì.

Il testo e le motivazioni di favorevoli e contrari

L’iniziativa chiedeva di "vietare completamente la pubblicità per il tabacco dove fanciulli e adolescenti potrebbero vederla, per esempio nella stampa, sui manifesti, su Internet, nei cinema,

nei chioschi o in occasione di manifestazioni". Dunque, una scelta a favore dei più giovani.

I favorevoli lo ritenevano l'unico modo efficace per difendere adolescenti e fanciulli. Il Consiglio federale, seppur conscio di questa necessità, riteneva il progetto troppo limitativo.

Il voto ticinese

E al contrario di quanto sta emergendo in Svizzera, il Ticino ancora una volta ha seguito le indicazioni. Il 57,8% dei votanti ha infatti detto no.

In tutti i grandi comuni vince il sì: a Bellinzona col 58,31%, a Chiasso col 53,39%, a Locarno col 60,09%, a Lugano col 58,64% e a Mendrisio col 58,37%