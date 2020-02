Furto nella villa del vescovo emerito Pier Giacomo Grampa. Refurtiva non quantificabile, ma "c'erano tanti ricordi di famiglia"

COMO – Furto nella villa di famiglia a Caslino d’Erba del vescovo emerito di Lugano Pier Giacomo Grampa. Come riportato da La Provincia di Como, i malviventi si sono introdotti nella villa durante il weekend, quando il religioso e suo fratello non si trovavano nell’abitazione.

I ladri – scrive il quotidiano lariano – sono entrati forzando la finestra del bagno, anche se al momento non è ancora quantificabile la refurtiva. Un’amica della famiglia Grampa ha dichiarato che “in casa vi erano sicuramente ricordi di famiglia, ma nulla di particolare valore”. Quello alla villa di Grampa è il secondo furto in poche settimane in via Belvedere.