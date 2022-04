Bellinzona, torna il concerto del Venerdì Santo in Collegiata

BELLINZONA - Ritorna venerdì 15 aprile, ore 20.30 nella Chiesa Collegiata di Bellinzona, un appuntamento molto apprezzato e atteso dal pubblico: il tradizionale Concerto del Venerdì Santo, costretto ad una pausa forzata di ben due anni a causa della pandemia.

Per l’edizione 2022 di questo imperdibile momento musicale, il Coro della Radiotelevisione svizzera e l’Orchestra della Svizzera italiana diretti da Diego Fasolis, con la partecipazione dei solisti Marie-Claude Chappuis, mezzosoprano, e Riccardo Novaro, baritono, proporranno l’ispiratissimo Requiem per soli, coro e orchestra op. 9 di Maurice Duruflé, esponente di primo piano della tradizione organistica francese. Il Requiem è un’opera profondamente sentita, che utilizza temi gregoriani e armonie coinvolgenti per giungere a un finale catartico, che riempie di serenità.

In apertura, per ricordare i 200 anni dalla nascita del compositore César Franck, il pubblico potrà ascoltare la sua Prière per organo, nella imponente trascrizione per orchestra realizzata dal compositore e membro dell’OSI Fabio Arnaboldi.

Il concerto, evento dei Concerti RSI, verrà diffuso in diretta radiofonica su RSI Rete Due (rsi.ch/rete-due). Giovedì 14 aprile si terrà come di consueto la Prova generale, aperta a pagamento.