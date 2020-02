Balotelli al centro di un ricatto a luci rosse

VICENZA – Mario Balotelli finisce spesso al centro della cronaca rosa, se un sexy ricatto può essere definito ancora gossip.

Il calciatore ora al Brescia quando giocava a Nizza avrebbe avuto una relazione con una giovane. Il problema è che ella era minorenne, 17enne all’epoca, sebbene avesse detto a Balotelli di essere maggiorenne.

E, come riporta il Giornale di Vicenza, lo ha poi ricattato, chiedendogli 100mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale.

Avrebbe anche cercato di contattare il settimanale “Chi” per far sì che si occupasse della vicenda.