Michael Casanova 'se ne frega' all'apertura del Rabadan. L'interpretazione di Achille Lauro conquista Bellinzona. VIDEO

BELLINZONA – Achille Lauro è stato uno dei personaggi più apprezzati e chiacchierati dell'ultima edizione di Sanremo. Merito del singolo 'me ne frego' e dei look stravaganti con cui il cantante italiano si è esibito sul palco dell'Ariston. Come quando nella serata inaugurale del Festival si è tolto il mantello nero per rimanere unicamente con body e shorts in strass nude in omaggio a San Francesco d'Assisi. Scena e vestito portati all'apertura dell'edizione 2020 del Rabadan da...Michael Casanova, speaker di Radio 3i che ieri ha deliziato Bellinzona con un'interpretazione divertentissima con il collega e amico Maxi B.