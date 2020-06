Jurassic Park e il libro di Crichton stanno per diventare realtà! Presto a Locarno arrivano i dinosauri

LOCARNO – Non ci sarà il Festival del film, quest’anno, a Locarno? Niente paura, non ci si annoia: arriva Jurassic Park! Se le pellicole trasportano idealmente in giro per il mondo e le epoche, fra pochi giorni si salirà sulla macchine del tempo! infatti Dinosaurs Park, alla Rotonda di Piazza Castello, è pronto a riportarci indietro di 200 milioni di anni.

I dinosauri affascinano da sempre generazioni diverse, diventando una vera passione per adulti e bambini. Come saranno stati? Ce lo si chiede sempre, dato che l’uomo ancora non c’era e la terra era dominata da una varietà di specie straordinaria, che va da ervibori dal collo lungo, a veloci volatili, fino all’alto e potente T-Rex!

Chi non ha mai visto Jurassic Park? Oltre che essere il primo film ad alto budget del genere, la pellicola mostrava la curiosità da sempre esistita attorno ai dinosauri e il terrore che essi, contemporaneamente, possono suscitare. Le epiche scene di personaggi inseguiti da enormi velociraptor sono entrate nella storia, lasciando incollati allo schermi milioni di spettatori. E non da meno sono i sequel, oppure il celeberrimo libro di Crichton, che verte sulla possibilità di sopravvivenza dei dinosauri nel mondo odierno.

Ora tutto ciò ed anche di più arriverà a Locarno, dal 10 luglio al 20 settembre. Dinosaurs Park è concepita da Imagine Exhibitions in collaborazione con il paleontologo dei dinosauri di fama mondiale, il Professor Gregory M. Erickson (uno dei soli 150 paleontologi di dinosauri professionisti a tempo pieno nel mondo!), e presenta alcuni dei dinosauri più unici al mondo e alcune tra le più recenti scoperte di fossili.

Vi sarà un percorso anche didattico, fruibile in tre lingue, italiano tedesco e inglese, completato con fossili originali, calchi, ricostruzioni e diverse postazioni interattive, per trasformare anche gli allievi di tutte le scuole in esploratori per un giorno.

Solo su prenotazione, c’è la possibilità di aggiungere alla visita standard:

- Una visita guidata di 1 ora con una paleontologa esperta in dinosauri;

- La partecipazione a laboratori didattici pratici, con diverse tematiche a scelta (ad esempio:

laboratorio geologico, evoluzionistico, geografico-naturalistico);

- Il picnic in mezzo ai dinosauri.

Orari e giorni di apertura per il mese di Luglio:

Lunedì chiuso

Da martedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Venerdi 31 luglio – Notte al Museo

Orario continuato dalle 15.00 alle 23.00

Una serata imperdibile, durante la quale “Dinosaurs Park” osserverà orario di apertura serale: fino alle ore 23.00 sarà possibile immergersi nell’Età dei Rettili e trasformarsi in esploratori, visitando con il favore delle tenebre il parco giurassico più grande della Svizzera! Al calar della luce torcia da esploratore in dotazione all’ingresso!

Cosa aspettate? Il mondo che sinora avete potuto solo immaginare, o vedere sullo schermo, vi aspetta!