Un live dal balcone. Meneguzzi e Tomassini animano a modo loro la notte di Ferragosto

ASCONA - Poca musica, quasi nessun live, quella del Covid è un'estate dove non risuonano concerti. Per Ferragosto, ovvero stasera, però, ad Ascona sarà diverso.

Ci sarà un live, particolare, diverso dal solito, come diversi sono i tempi che si stanno vivendo. A suonare, in acustica, saranno Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini, che faranno vivere un pop vs rock in compagnia alcuni allievi della POPMUSICSCHOOL e di Lady Pop che animerà il concerto.

I due artisti ringraziano Amascona e il Municipio, convinti di lanciare qualcosa di virale. Sarà il loro unico live.

Gli spettatori dovranno ovviamente tenere le distanze, e il concerto si svolgerà da un balcone, ricordando un po' Romeo e Giulietta. Sarà gratuito per tutti coloro che si troveranno sul lungolago.