Dal "non ce n'è Coviddi" a star di Instagram: il successo di Angela Chianello divide il web

ITALIA – Più che una canzone, il tormentone dell’estate è stata una frase pronunciata da Angela Chianello, resa celebre per l’intervista a ‘Live-Non è la D’Urso’. La celebre frase “Non ce n’è Coviddi’ è stata è rimbalzata in modo ironico sul web dalla spiaggia di Mondello fino al nord. Gif e meme – tra l’ironia e l’incredulità – hanno spopolato sul web per tutta l’estate.

La ‘signora Mondello’ è il personaggio dell’estate. Basta vedere il numero di followers su Instagram per capire la portata. 158Mila seguaci in poco più di 24 ore. Cifre da vera influencer che non hanno mancato di far discutere il web. “Sono senza parole – scrive un utente del web –. Ma cosa fate a seguirla?”.

Volenti o nolenti, la Chianello è diventata una vera star del web nonostante per alcuni “sia solo in cerca di popolarità”. Non sono mancati anche gli insulti di chi fa notare che “trasmette solo messaggi infelici. Una volta l’ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come fosse un vanto”.