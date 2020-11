Un 'like' papale alla modella. Chi gestisce i social del pontefice? Dalla Santa Sede escludono che...

VATICANO – Un ‘mi piace’ di Papa Francesco su Instagram ha scatenato il web. D’altronde, nel marasma di internet non sfugge nulla. Lo sa bene Natalia Garibotto, modella brasiliana di 27 anni che ha inaspettatamente ricevuto il gradimento dal profilo ufficiale del pontefice. Nulla di strano, se non fosse che la foto ‘incriminata’ ritrae la donna mezza nuda mentre ripone dei libri in un armadio.

La modella ha reagito ironicamente affermando “almeno andrò in paradiso”. Il like è prontamente stato rimosso, ma non abbastanza velocemente da sfuggire ai vari screenshot del web. La domanda sorge, quindi, spontanea: a chi è scappato il like?

Dal Vaticano escludono “categoricamente che il mi piace arrivi dalla Santa Sede”, afferma un portavoce al Guardian. Una spiegazione è stata chiesta a Instagram, mentre il Vaticano ha avviato un’indagine interna per capire cosa realmente sia successo. Difficile, inoltre, risalire al social media manager del pontefice in quanto – fanno sapere fonti vicine alla Santa Sede – sono diverse le persone che hanno accesso all’account Instagram “Franciscus”.