La nuova icona di Amazon "ricorda i baffi di Hitler". Twitter protesta, l'azienda cambia in tempo record

MONDO – Amazon, azienda leader dell'e-commerce, è stata costretta a modificare la nuova icona. Il motivo? Il nuovo design era troppo "simile ai baffi e al sorriso beffardo di Adolf Hitler". Dal carrello celeste, Amazon era passata a un disegno molto più minimalista con lo sfondo marrone chiaro che ricorda i pacchi spediti. Il nastro adesivo che sigilla le spedizioni è l'oggetto della discordia.

Poche ore dopo il lancio, il popolo di Twitter non ha perso tempo a segnalare una vaga somiglianza con i baffetti del Führer. L'icona è stata modifica a tempo di record da Amazon. Il nastro adesivo seghettato è stato sostituito con un nastro piegato che non ricorda in nessun modo Adolf Hitler.