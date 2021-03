Sanremo cade in fallo. Il palloncino a forma di pene imbarazza il Festival, Fiorello: "Preferivo la platea vuota"

SANREMO – Il Festival di Sanremo è iniziato. Con lui, come d'abitudine, anche le relative polemiche relative ai cantantin gara e all'organizzazione. La platea dell'Ariston – come da regolamento – è vuota. E se per la prima serata si è preferito non riempire le poltrone con i "culi" – per dirla alla Fiorello –, diversamente è stato fatto per la seconda serata del Festival.

Le poltrone sono state riempite da palloncini più o meno variopinti e sorridenti. Non è sfuggita, però, la presenza di un gonfiabile a forma fallica. È stato Fiorello ad accorgersene dopo aver dato uno sguardo ai social. "Pare – ha detto sul palco all'amico Amadeus – che ci sia un palloncino a forma di...cosa fischia l'arbitro? Dai dillo...resta da capire perché sia lì in mezzo. Abbiamo fatto una ca***ta. Preferivo la platea vuota, era poeticamente spettacolare".