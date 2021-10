Dramma sul set di Rush. A Baldwin partono dei colpi, morta la direttrice della fotografia

SANTA FE - "È stato un incidente, è stato un incidente", ha ripetuto più volte tra le lacrime e sotto shock Alec Baldwin. L'attore ha per errore ucciso la direttrice della fotografia e ferito la regista del film cui sta lavorando e di cui è anche produttore.

Si tratta di Rust, un western. Baldwin stava maneggiando, per scaricarla, una pistola di scena, quando sono partiti accidentalmente alcuni colpi. Colpite Halyna Hutchins , 42 anni, direttrice della fotografia, che è deceduta durante il trasporto in ospedale e il regista Joel Souza, ora in ospedale.

La pistola sarebbe dovuta essere caricata a salve ma qualcosa è andato storto. L'attore ha parlato volontariamente con lo Sceriffo, spiegando l'accaduto.

Non è noto se l'incidente sia avvenuto durante le riprese o nel corso di una prova.

La produzione del film è sospesa a tempo indeterminato.