Follia in Florida: cantante urina in faccia a uno spettatore. Fans increduli

FLORIDA – Difficilmente gli spettatori al concerto dell'11 novembre della band Brass Against dimenticheranno quanto accaduto. La cantante Sophia Urista ha chiamato un fan sul palco del Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach e lo ha fatto sdraiare a terra. Dopodiché, si è abbassata i pantaloni e ha urinato in faccia allo spettatore. Il video ha immediatamente fatto il giro del web.

L'estremo gesto è stato molto criticato dai tanti spettatori presente. La band si è giustificata spiegando che "Sophia si è fatta trasportare troppo dal momento".